Ankara-Niğde Otoyolu'nda yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Yaralılar var

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Aksaray’da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, Niğde-Ankara Otoyolu Babakonağı mevkisinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.