Ankara-Niğde Otoyolu'nda yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Yaralılar var
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Aksaray-Nevşehir mevkiinde bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada otobüste bulunan 19 yolcunun yaralandığı, yaralılardan 8'inin ağır yaralı olduğu bilgisi bulunuyor.
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Aksaray’da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, Niğde-Ankara Otoyolu Babakonağı mevkisinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu.
YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)