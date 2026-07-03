U17 Erkek Basketbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda U17 Erkek Basketbol Milli Takımı Fransa ile yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi.

İstanbul'da oynanan ve başa baş geçen ilk periyodu Fransa, 24-21 önde tamamladı.

Darius Karutasu ve Ömer Kutluay ikilisiyle 18 sayı bulduğu ikinci çeyrekte daha üstün bir oyun ortaya koyan genç milliler, 16. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 35-41.

Bitime 2 saniye kala kaydettiği basketle soyunma odasına 46-45 üstün giden Fransa, çekişmeli geçen üçüncü çeyreği de 70-68 önde bitirdi.

MİLLİLER GERİ DÖNDÜ

Dördüncü ve son periyot, büyük heyecana sahne oldu.

37. dakikada 6 sayı geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan ve önemli bir geri dönüşe imza atan Türkiye, Ömer Kutluay'ın üst üste kaydettiği sayılarla maçı 94-87 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Ay-Yıldızlılar organizasyonun yarı finalinde Sırbistan ile oynayacak.