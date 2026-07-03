Trump'ın "İran'ın gıdaya ihtiyacı var" söylemine Kalibaf'tan "Önce kendi ülkene bak" yanıtı

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın gıda ihtiyacına ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

"40 MİLYON ABD VATANDAŞI KUPONA MUHTAÇ"

Kalibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump’ın “Gıdaya ihtiyaçları var. Mısır, buğday ve soyaya ihtiyaçları var.” ifadelerine karşılık, “Kendi ülkenizde 40 milyondan fazla vatandaşınızın gıda kuponuna bağlı olduğunu düşünün. Buna rağmen başka bir ülkeyi açıkça itham ediyorsunuz.” dedi.

ABD’nin kendi iç sorunlarını başka ülkelere yansıttığını savunan Kalibaf, İran’ın kaynakları ve ekonomik kararları konusunda bağımsız hareket ettiğini vurguladı.

Kalibaf ayrıca, Trump’ın İran’a yönelik eleştiriler yerine ABD’deki yetersiz beslenme ve sosyal yardım sistemine odaklanması gerektiğini ifade etti.

TRUMP, İRAN TÜM TALEPLERİMİZİ KABUL ETTİ DEMİŞTİ

Trump, 2 Temmuz'da CNBC kanalına verdiği mülakatta, İran ile görüşmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Trump, "Müzakere ediyoruz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler." diye konuştu.

Trump, İran'da "rejim değişikliği" hedeflemediklerine yönelik iddiasını yineleyerek, "Çok basit bir şeyin peşindeyim: Nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.

İran'ın "geriye bazı füzeleri kaldığını" ancak bunları "yok edebileceklerini" savunan Trump, "Geçen hafta onları üç defa çok sert vurdum çünkü bir gemiye insansız hava aracı gönderdiler." dedi.

ABD BASININDAN, İRAN HEYETİNE SUİKAST İDDİASI

ABD yönetiminin, İran ile müzakereler sırasında İsrail'in, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığına kanaat getirdiği ileri sürüldü.

Haberde, Kalibaf'ın nisan ayında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüşmek için İslamabad'a gitmesinin beklendiği ancak yetkililere göre, İsrail'in, Kalibaf ya da Arakçi'ye suikast düzenleyip görüşmeleri sabote etmesine yönelik İran tarafında endişe olduğu öne sürüldü.

Yetkililer, İran'ın, Pakistan ve Katarlı arabulucular aracılığıyla ABD'den, İsrail'in İran heyetini hedef alan saldırı gerçekleştirmeyeceğine ilişkin güvence istediğini de iddia etti.

Haberde, Pakistan savaş uçaklarının, İran sınırından İslamabad'a ve geri dönüşte, 70'ten fazla İranlıdan oluşan heyeti taşıyan İran uçaklarına eşlik ettiği ileri sürüldü. Tahran'a dönüş yolunda ise "İsrail güvenlik tehdidinin ortaya çıktığı" ifade edildi.

İki yetkili, İran güvenlik güçlerinin, Kalibaf'ı Tahran'a taşıyan uçağa, İsrail'in uçağa saldırmayı planladığı ve iki İsrail savaş uçağının Irak yakınlarındaki batı sınırından İran hava sahasına girdiği yönünde istihbarat aldıklarını bildirdiğini de iddia etti.

İki yetkilinin verdiği bilgilerde, bunun üzerine uçağın Meşhed şehrine acil iniş yaptığı ve İran heyetinin, Tahran'a geri dönmek için kara yoluyla yaklaşık 8 saat yolculuk yaptığı öne sürüldü.

İRAN, ALİ HAMANEY'E VEDA ETTİ

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenlendi.

Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen devlet törenine İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi katıldı.

Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde saygı duruşuyla başladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet töreni için Tahran’a gelen ülke liderleri, meclis başkanları ve özel temsilciler ile bir araya geldi.

Taziyeye yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağladı.