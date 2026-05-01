Ankara'da minibüs, otomobile ve tabela direğine çarptı: 1 ölü

Ankara'da Elmadağ-Samsun yolu istikametinde R.C.'nin kontrolünü kaybettiği minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobile, ardından da yol kenarındındaki yön tabelası direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde minibüs sürücüsü R.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.