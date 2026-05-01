Ankara'da minibüs, otomobile ve tabela direğine çarptı: 1 ölü
Elmadağ ilçesinde önce otomobile, ardından tabela direğine çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Ankara'da Elmadağ-Samsun yolu istikametinde R.C.'nin kontrolünü kaybettiği minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobile, ardından da yol kenarındındaki yön tabelası direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde minibüs sürücüsü R.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)