Ankara'da NATO Zirvesi öncesi denetimler sürüyor

Dünya liderleri NATO Zirvesi için Ankara'da buluşuyor...

Ankara, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'nde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomata ve gazeteciye ev sahipliği yapacak.

KOORDİNELİ DENETİM VE UYGULAMALAR

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Trafik, Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Havacılık, Turizm birimlerince şehrin pek çok noktasında koordineli denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

TRAFİK DENETİMİ

Turgut Özal Bulvarı'nda oluşturulan yol kontrol noktasında araçlara yönelik trafik denetimi yapıldı.

DENETİMLER ZİRVE SÜRESİNCE ARALIKSIZ SÜRECEK

Uygulama noktasında durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücülerin ve yolcuların kimlik ve belgeleri kontrol edildi, üst aramaları yapıldı.

Denetimlerin, NATO Zirvesi süresince aralıksız süreceği bildirildi.