NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'da

36. NATO Liderler Zirvesi'ne Türkiye ev sahipliği yapıyor.

32 ülkenin lideri zirve kapsamında Ankara'da bir araya geliyor.

Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi’nden sonra ikinci kez NATO Liderler Zirvesi’ni ağırlıyor.

YOLA ÇIKMADAN ÖNCE ZİRVEYE MESAJ GÖNDERDİ

Ziyaret öncesi Brüksel'deki ofisinden bir mesaj paylaşan Mark Rutte, zirvenin sonuçlara odaklanacağını, yeni yüzde 5'lik hedefe ulaşmak için güvenilir harcama planlarını, savunma üretimlerini artırmayı ve Ukrayna'ya desteği sürdürmeyi görüşeceklerini bildirdi.

ANKARA'YA ULAŞTI

Mesajının ardından yola çıkacağını söyleyen Rutte, Ankara'ya ulaştı.

Rutte, zirve öncesi Ankara’da liderlerle koordinasyon sağlayacak.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI İFADE ETMİŞTİ

Rutte, son açıklamalarında Türkiye’yi 'NATO’nun en güçlü ordularından birine sahip, son derece donanımlı ve eğitimli bir müttefik' olarak tanımlamış, savunma sanayisindeki yaklaşık 3 bin şirketlik ekosistemin başarısını dile getirmişti.

ZİRVENİN ANA GÜNDEMİ:

Lahey Zirvesi’nde alınan savunma harcaması taahhütlerinin, GSYİH’nin yüzde 5’ine kadar çıkma hedefinin, uygulanması.

Savunma sanayi üretiminin hızlandırılması ve on milyarlarca dolarlık yeni sözleşmelerin duyurulması.

Ukrayna'ya devam eden destek ve barış sürecine katkı.

İttifakın 'NATO 3.0' vizyonuyla Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması ve kolektif savunma kapasitesinin güçlendirilmesi.