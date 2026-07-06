Nottingham Forest'ta teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'in getirildi

İngiltere Premier Ligi ekibi Nottingham Forest'ta teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'in getirildiğini duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Avusturyalı teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtti.

"KULÜBÜ BİR SONRAKİ AŞAMAYA TAŞIYACAK İDEAL KİŞİ"

Açıklamada, "Glasner'in liderliği, taktiksel uzmanlığı ve kazanma zihniyeti onu, kulübü bir sonraki aşamaya taşıyacak ideal kişi yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Glasner, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 2022'de UEFA Avrupa Ligi, İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile de 2026'da UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.