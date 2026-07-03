Ankara’da “yeni nesil” suç örgütlerine yönelik operasyonda 55 kişi tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran’da suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

89 ŞÜPHELİ SEVK EDİLDİ

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 117 şüpheliden 90’ı yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan biri sağlık sorunları nedeniyle adliyeye sevk edilemezken, 89 şüpheli savcılığa çıkarıldı.

55 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Savcılık tarafından 4 şüpheli serbest bırakılırken, 85 zanlı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme sorgularının ardından 55 kişi tutuklandı, 30 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyon kapsamında firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.