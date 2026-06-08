Anlaşma imzalandı: Fransız askerleri Güney Kıbrıs'a gidiyor

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Fransa'dan dikkat çeken Güney Kıbrıs hamlesi..

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında askeri işbirliğini ve Fransız askerinin Güney Kıbrıs'ta konuşlandırılmasını içeren Kuvvetler Statüsü Anlaşması (SOFA) imzalandı.

Anlaşmanın imzalanarak yürürlüğe girdiğini GKRY lideri Nikos Hristodulidis, resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Hristodulidis, açıklamasında, SOFA'nın imzalanarak yürürlüğe girmesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) stratejik özerkliği konusundaki ortak Avrupa hedefine katkı sağladığını savundu.

FRANSIZ ASKERLERİ GÜNEY KIBRIS'A KONUŞLANACAK

GKRY ile Fransa arasındaki anlaşma Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 23 Nisan'da GKRY'ye gerçekleştirdiği ziyarette masaya yatırılan ve iki taraf arasında müzakere edilen SOFA kapsamında, Fransa'nın askeri unsurları belirli koşullar çerçevesinde GKRY'de konuşlandırılabilecek.

Anlaşma, Fransa'nın askeri varlığının, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki çeşitli faaliyetleri için Güney Kıbrıs'ta bulunmasına yönelik hukuki bir zemin de oluşturuyor.

FRANSA'YA GKRY'DEKİ ÜSLERİ VE ASKERİ ALTYAPIYI KULLANMA İMKANI SAĞLANDI

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in yürürlüğe girdiğini duyurduğu SOFA, Fransa'ya GKRY'deki üsleri ve askeri altyapıyı da kullanma imkanı tanıyor.

Anlaşmanın, Fransa ile Rumlar arasındaki askeri teknoloji paylaşımı, ortak tatbikatlar ve stratejik diyalog konularını da içerdiği bildiriliyor.

KKTC TEPKİLİ

Öte yandan nisan ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un adaya yaptığı ziyaret sırasında gündeme gelen anlaşma, o tarihten bu yana tartışmalara konu olmuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönetimi, anlaşmanın duyurulmasının hemen ardından anlaşmanın geçersiz olduğunu vurgulayarak adadaki güç dengesini değiştirebileceği, Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayabileceği ve gerilim yaratabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

KKTC yönetimi ayrıca, GKRY'nin adanın tamamı adına böyle bir anlaşmayı imzalama yetkisinin bulunmadığını belirtti.