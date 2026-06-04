Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 2 yeni tutuklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı.

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in yargılandığı dava devam ediyor.

Muhittin Böcek ile yine aynı davada tutuklu bulunan oğlu Gökhan Böcek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturmada verdikleri etkin pişmanlık ifadelerinde, 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP'li milletvekili Veli Ağbaba'nın talebi üzerine CHP Genel Merkezi'nde 1 milyon euro teslim ettiklerini söylemişlerdi.

Gökhan Böcek'in kendisi gibi tutuklu bulunan eşi Zuhal Böcek ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

YENİ SORUŞTURMADA 3 GÖZALTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yeni bir soruşturma başlattı.

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalı soruşturma hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişiden 3'ü gözaltına alındı.

MUHİTTİN BÖCEK'İN KUAFÖRÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan üç şüphelinin belediye çalışanı Z.B.Ş., belediyenin sosyal medya şirketi yöneticisi B.Ü. ve Muhittin Böcek'in kuaförü Ö.S. olduğu öğrenildi.

PARALARINI BERBERİ SAKLIYORDU

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ait paraların, berberi Ö.S. tarafından saklandığı belirtilmişti.

GÖKHAN BÖCEK'İN RÜŞVET GÖRÜNTÜLERİ

Oğlu Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntülerin ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Sorumlusu B.Ü, kız arkadaşı olan belediye çalışanı Z.B.Ş ve gazeteci C.D'de bulunduğuna yönelik yapılan ihbarla operasyon başlatıldı.

Muhittin Böcek yeni ifade verdi: Özel'e 950 bin euro teslim ettik