Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz’da gözaltına alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken görevinden de uzaklaştırıldı.

Soruşturma kapsamında bir diğer önemli gelişme ise 20 Ağustos’ta yaşandı. Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ İSİM DE ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İFADE VERDİ

Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada, Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulundu. Baba ve oğul Böcek bu kapsamda ifade verdi.

Süreç içerisinde Gökhan Böcek’in eşi Zuhal Böcek de gözaltına alınmış, ifadesinin ardından tutuklanmıştı.

ZUHAL BÖCEK İLK İFADESİNDE KABUL ETMEDİ, EK İFADEDE İTİRAF ETTİ

Gözaltına alındığı dönemdeki ilk ifadesinde iddiaları reddeden gelin Böcek daha sonra ek ifade vermek için başvuruda bulundu.

Zuhal Böcek’in verdiği son ifadelerde, daha önce kamuoyuna yansıyan bazı iddialarını geri çektiği görüldü. Özellikle eşiyle yaptığı yazışmalarda dile getirdiği suçlamalarla çelişen açıklamalarda bulunan Zuhal Böcek’in, sorgu sırasında birçok soruya "Bilmiyorum", "Hatırlamıyorum" ve "Eşim yapmış olabilir" şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

Dijital materyallerde yer alan mesajlarında Gökhan Böcek’in belediyeye ait araçlarla kokain taşıdığını, belediye ihalelerinden yüzde 10 komisyon aldığını ve eski eşi adına 75 milyon liralık para akladığı yönündeki beyanlarını Zuhal Böcek, soruşturma aşamasında reddetti.

EK İFADESİNDE TEK TEK ANLATTI

Zuhal Böcek’in ifadesinde en dikkat çeken bölümlerden biri, Gökhan Böcek’in babası Muhittin Böcek’in adaylık sürecinde CHP Genel Merkezi’ne para götürdüğüne ilişkin anlatımları oldu.

Ankara’ya yapılan ziyaretlerde eşine eşlik ettiğini belirten Zuhal Böcek, Gökhan Böcek’in kendisine genel merkeze yüklü miktarda para teslim edeceğini söylediğini aktardı. İfadesinde Ankara’daki görüşmeler, Kapalıçarşı’da gerçekleştiği belirtilen temaslar ve "1 milyon euro" detayı da yer aldı.

Gökhan Böcek'in ifadesinden ayrıntılar: Veli Ağbaba aradı, Özgür Özel'in para talebini iletti

VELİ AĞBABA İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Zuhal Böcek, Ankara seyahati sırasında uçakta karşılaştıkları bir kişi aracılığıyla otele geçtiklerini, ertesi gün ise eşini bizzat CHP Genel Merkezi’ne götürdüğünü anlattı.

İfadesinde, Gökhan Böcek’in sürekli yanında taşıdığı sırt çantasıyla genel merkeze girdiğini gördüğünü belirten Zuhal Böcek, çıkışta çantanın dolu mu boş mu olduğunu hatırlamadığını söyledi.

Ayrıca Gökhan Böcek’in genel merkeze giderken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile telefon görüşmesi yaptığını anlattı.

"O KADAR PARA VERDİK HALA AÇIKLANMADI"

Zuhal Böcek, eşinin sık sık Muhittin Böcek’in belediye başkan adaylığı sürecinde önemli miktarda para harcandığını dile getirdiğini belirtti.

Evde zaman zaman “O kadar para verdik, adaylık hala açıklanmadı” şeklinde konuşmalar geçtiğini ifade eden Zuhal Böcek, adaylık sürecinin eşi üzerinde ciddi baskı ve stres oluşturduğunu söyledi.

İfadesinde ayrıca bir noktada “1 milyon euro” rakamının gündeme geldiğini duyduğunu ancak söz konusu paranın kaynağına ilişkin bilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık ifadesi: Oğlunun 1 milyon euro beyanını doğruladı

KAPALIÇARŞI'DAKİ DÖVİZCİ TRAFİĞİ

Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek’in medya işleriyle ilgilendiğini belirttiği E.B. isimli kişiyle birlikte Kapalıçarşı’da küçük bir döviz bürosuna girdiğini anlattı.

Kendisinin dışarıda beklediğini söyleyen Zuhal Böcek, içeride yaşanan para trafiğine doğrudan tanıklık etmediğini ancak eşinin daha sonra kendisine dövizciye şifre olarak para gösterildiğini söylediğini aktardı.

Bu olayın dikkat çekici olduğu için aklında kaldığını belirten Zuhal Böcek, söz konusu paranın miktarını bilmediğini de ekledi.

İŞ İNSANLARINDAN PARA TEMİNİ

İfadesinde paranın kimler tarafından sağlandığını bilmediğini söyleyen Zuhal Böcek, eşinin babası Muhittin Böcek’in siyasi konumu nedeniyle iş insanlarından kolaylıkla maddi destek bulabildiğini düşündüğünü belirtti.

Seçim dönemlerinde birçok kişinin kampanyaya finansal katkı sağladığını duyduğunu da ifade eden Zuhal Böcek, bu konuda doğrudan bilgisinin olmadığını kaydetti.

GELİN BÖCEK TAHLİYE OLDU

3 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanan Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek, cezaevinde geçirdiği 30 günün ardından bugün (1 Haziran) tarihinde yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.