Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 10 gözaltı

CHP'li belediyeler, 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddialarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de bu iddialara yönelik, geniş kapsamlı soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasıyla başladı.

Belediyenin çeşitli iştirakleri üzerinden ihalelere fesat karıştırma, irtikap, rüşvet ve kamu zararı iddiaları soruşturma dosyasında yer aldı.

YENİ DALGA OPERASYON

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında yeni bir dalga operasyon daha gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyon kapsamında, aralarında belediye iştiraki şirket çalışanlarının da bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şafak vakti düzenlenen baskınlarda 10 zanlının tamamı yakalanarak emniyete götürüldü.

Operasyonda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter olarak görev yaparken aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Cansel Çevikol Tuncer'in eşi V. Tuncer ve kayınvalidesi N. Tuncer, belediye ve belediye iştiraki şirketlerde görev yapan B.A., D.A., E.B, M.Ş., N.I., R.S.Ö., S.Ü. ve Ş.A. gözaltına alındı.

GÖZALTI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında; 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet',Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında; 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'suçtan elde edilen gelirin aklanması' ve 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçlarının yer aldığı öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi iştiraklerinden biri olan ve sağlık, eğitim, kültür ile inşaat alanlarında faaliyet gösteren ANSET şirketine yönelik yürütülen tahkikatın devam ettiği, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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SORUŞTURMA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmış, operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest kalırken, 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ameliyat olduğu için ilk başta gözaltı kararı uygulanamayan belediyenin genel sekreteri Cansel Çevikol Tuncer ise hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin arandığı bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında, mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtilmişti.

Soruşturmada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği ifade edilmişti.

Soruşturma kapsamında 13 Mayıs'ta düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı.