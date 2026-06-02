Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 3 yeni gözaltı: Muhittin Böcek'in kuaförü gözaltında

Antalya Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı.

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in yargılandığı dava devam ediyor.

Muhittin Böcek ile yine aynı davada tutuklu bulunan oğlu Gökhan Böcek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturmada verdikleri etkin pişmanlık ifadelerinde, 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP'li milletvekili Veli Ağbaba'nın talebi üzerine CHP Genel Merkezi'nde 1 milyon euro teslim ettiklerini söylemişlerdi.

Gökhan Böcek'in kendisi gibi tutuklu bulunan eşi Zuhal Böcek ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık ifadesi: Oğlunun 1 milyon euro beyanını doğruladı

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı

YENİ SORUŞTURMADA 3 GÖZALTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yeni bir soruşturma başlattı.

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalı soruşturma hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişiden 3'ü gözaltına alındı.

MUHİTTİN BÖCEK'İN KUAFÖRÜ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan üç şüphelinin belediye çalışanı Z.B.Ş., belediyenin sosyal medya şirketi yöneticisi B.Ü. ve Muhittin Böcek'in kuaförü Ö.S. olduğu öğrenildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ GAZETECİ

Hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüpheli olan yerel gazeteci C.D.'nin de yakalanması için çalışma devam ediyor.