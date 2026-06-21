Antalya'da 15 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor

Antalya'nın Manavgat Ulukapı Mahallesi’nde ikamet eden Dilek Kaya, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna gelerek 15 yaşındaki kızı Fatma İrem Kaya’ya ilişkin kayıp başvurusunda bulundu.

Anne, kızının dün saat 18.00’da Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden eve gitmek üzere ayrıldığını, o saatten beri haber alamadığını ve kendisine ulaşamadığını belirtti.

15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR

Anne Dilek Kaya’nın kayıp başvurusunun ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılırken, İrem Kaya'yı gören ya da yerini bilenlerin en yakın jandarma veya polis karakoluna bilgi vermesi istendi.