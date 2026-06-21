İran basını: Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı açmak için iki şartı var

ABD-İran hattında sıcak gelişmeler yaşamıyor.

İki ülke arasında kalıcı barışı sağlamak için imzalanan mutabakat İsrail hariç tüm dünya tarafından olumlu karşılandı.

Anlaşmayı beğenmeyen İsrail, bir kez daha ateşkes ihlali gerçekleştirerek Lübnan'a saldırdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN KAPATILDI

Ateşkes ihlalinin ardından İran Ortak Askeri Karargahı, Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatacağını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise aksi bir açıklama yaparak boğazda gemi trafiğinin devam ettiğini iddia etti.

MÜZAKERELER İSVİÇRE'DE BAŞLADI

Öte yandan taraflar yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmek üzere İsviçre'ye geldi.

Kaynaklar ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de yer aldığı görüşmenin başladığını bildirdi.

İRAN BASININDA HÜRMÜZ BOĞAZI İDDİASI

Gözler İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmeye çevrilirken İran basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Haberde Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı açmak için iki koşul öne sürdüğünü belirtildi.

LÜBNAN'DA ATEŞKES VE İRAN PETROLÜ'NÜN SATIŞI

Buna göre ilk şartın Lübnan'da uygulanan ateşkese riayet edilmesi olduğu aktarıldı.

İkinci koşulun ise İran petrolünün satışı için muafiyetler verilmesi olduğu öğrenildi.

KAPANMASI DÜNYA EKONOMİSİNİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Hürmüz Boğazı'nın kapalı tutulması sadece bölgeyi değil bütün dünyayı etkiliyor.

Artan petrol fiyatları dünya genelinde akaryakıt krizlerine neden olurken üst üste gelen zamlar vatandaşları etkiliyor.

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