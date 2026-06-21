Fatih Terim, İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt verdi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area’da Paraguay ile karşılaştı.

Milliler, ilk yarıda yediği golle Paraguay’a 1-0’lık skorla yenildi.

Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası’ndan elendi.

FATİH TERİM KAMERA KARŞISINDA

Millilerin, turnuvaya erken vedasının ardından Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kendi YouTube kanalında yayın yapan teknik direktör Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaşadığı gerginlik hakkında konuştu.

"BURALARDA KALMAYALIM, GEÇELİM BURALARI"

Terim, şu ifadeleri kullandı:

“Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Böyle şöyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil yüzde 100 doğru anlamış. Ben 55-56 yıldır Türk futbolunun içindeyim; çok şükür tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz; kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım buralarda zaman kaybetmeyelim. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. Ne oldu, ne olmalı, ne olacak? Biz bu sorulara bakalım, bunlar daha önemli. Buralarda kalmayalım, geçelim buraları.”

HACIOSMANOĞLU NELER DEMİŞTİ?

Hacıosmanoğlu, Şenol Güneş ve Fatih Terim'in milli takımla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şenol Hocama teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona 'İmparator' lakabını işte bu halk verdi. 'İmparator'a yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü İmparator ise lakabınız ya orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek... Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine.”

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Youtube dünyasına adım atan Fatih Terim, yayınladığı ilk videoda A Millilerin, 2-0'lık Avustralya mağlubiyetini değerlendirmiş ve "Halkımızdan ricam; ya lütfen hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin yani!" ifadelerini kullanmıştı.

Hacıosmanoğlu, Terim'in bu sözlerine yanıt vermişti.