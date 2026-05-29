Antalya'da bayramın üçüncü gününde sahillerde yoğunluk sürüyor

Kurban Bayramı’nın 3. gününde tatil bölgelerinde yoğunluk sürüyor.

Özellikle turizm ve bayram tatili denince ön plana çıkan Antalya, bu bayramda da renkli görüntülere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

HAVA SICAKLIĞI 30 DERECEYE ULAŞTI

Bayramın 3. gününde de Antalya’da sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte nem oranı yüzde 60 seviyelerinde ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 25 dereceye ulaştı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sahile gelenler, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

SAHİL BANDINDA HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKTİ

Öğle saatlerine doğru Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk artarken, sahil bandında hareketlilik dikkati çekti.

Bazıları güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları serinlemek için denize girdi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Çocuklar kum ve su oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirirken, su sporları yapanlar da renkli görüntüler oluşturdu.

Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

EMNİYET EKİPLERİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahilde denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu sahil bandında kimlik kontrolü yaptığı ve çeşitli uygulamalar gerçekleştirdiği görüldü.

ÇEŞİTLİ KONTROLLER YAPILDI

Polis ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sahil boyunca devriye faaliyetlerini sürdürürken, şüpheli görülen kişiler üzerinde de kontroller yaptı.

Sahildeki denetimlerin gün boyunca aralıklarla devam ettiği gözlendi.