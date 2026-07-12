Antalya'da denize uçan otomobilin sürücüsü 7 saatte kurtarıldı: Hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan kaza, ölümle bitti.

Yakacık Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ahmet Miraç Gizler idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı.

Kazanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü, kayalık ve çalılık alana savrulurken otomobil ise uçurumdan denize düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yol seviyesinden yaklaşık 400 metre aşağıdaki sarp arazide ağır yaralı halde bulunan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

SAATLER SÜREN KURTARMA OPERASYONU

Arazi şartlarının elverişsiz olması nedeniyle yaralının, karayoluna çıkarılamaması üzerine denizden tahliye seçeneği değerlendirildi.

Ancak sarp kayalıklar ve olumsuz şartlar nedeniyle bu yöntem de uygulanamayınca bölgeye helikopter yönlendirildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından bulunduğu noktadan helikopterle alınan Ahmet Miraç Gizler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gizler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.