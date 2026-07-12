Oyuncu Yüksel Arıcı, Ensonhaber YouTube kanalına konuk oldu

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Ensonhaber YouTube kanalı büyümeye devam ediyor.

Bünyesine yeni isimler katan kanal, programları ile sık sık gündemi belirliyor.

'Şimdi Nerede' isimli program da kanalda yerini alırken sürpriz konuk, izleyicileri ekrana kilitledi.

Kurtlar Vadisi dizisinin efsaneleşen karakterlerinden "Pala" rolünü canlandıran Yüksel Arıcı, programın konuğu olarak İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

OYUNCULUK ANILARINI ANLATTI

Programda oyunculuk anılarını anlatan Yüksel Arıcı, Pala karakterine ayrıca değindi.

Karakterin neden hala popüler olduğu sorusunu yanıtlayan oyuncu, rolü alma sürecini de anlattı.

KARAKTERİN ÖZEL HAYATINA ETKİSİ

Karakteri canlandırmanın özel hayatına olan etkisini açıklayan Arıcı, dizideki en unutulmaz bulduğu sahnesini de Ensonhaber izleyicileriyle paylaştı.

Programın sunucusu Koç, ayrıca Arıcı'ya sette yaşadığı unutulmaz anıyı sordu.

EN BEĞENDİĞİ OYUNCULARI SIRALADI

Arıcı, programda efsane dizinin yanı sıra günümüz dizi sektörünü de yorumladı.

En beğendiği oyuncuları sıralayan Arıcı'nın tercihleri dikkat çekti.