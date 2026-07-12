Komadaki eşinin parmaklarını 7 yıl boyunca ısırdı; Sonuca doktorlar bile inanamadı

Çin'in Henan eyaletinde yaşayan Zhao Jinqian, 2019 yılında bir depoda mahsur kalan 3 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışırken yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

Çocuğu vücuduyla koruyarak hayatta kalmasını sağlayan Zhao, ağır beyin travması geçirdi ve bitkisel hayata girdi.

Doktorlar, yeniden bilincine kavuşma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylese de eşi Song Mei umudunu hiç kaybetmedi.

Her gün aynı şeyi yaptı

Kazanın ardından öğretmenlik mesleğini bırakan Song Mei, kendisini tamamen eşinin bakımına adadı.

Bir gün eşinin ayak parmağını hafifçe ısırdığında küçük bir refleks fark eden Song, bunu doktorlarla paylaştı. Aldığı öneri doğrultusunda ayağını hijyen amacıyla koruyarak bu uyarıyı her gün uygulamaya devam etti.

Yıllar boyunca neredeyse her gün eşinin ayak parmaklarını hafifçe ısırarak sinir sistemini uyarmaya çalıştı.

7 yıl sonra gözlerini açtı

Uzun yıllar süren tedavi ve bakımın ardından Zhao'nun sağlık durumunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Önce gözlerini açmaya başlayan adam, zamanla çevresine tepki vermeye başladı. Rehabilitasyon süreci ilerledikçe kısa cümleler kurabildi, elini hareket ettirdi ve destekle ayağa kalkabilecek seviyeye ulaştı.

İlk cümlesi

Aylar süren konuşma terapilerinin ardından Zhao'nun ağzından çıkan ilk cümle, yıllardır yanından ayrılmayan eşine "Seni seviyorum." oldu.

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