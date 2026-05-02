Antalya'da kaybolan 700 euro sahibine ulaştırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi Gücüoğlu sokak üzerinde bulunan vize danışmanlık hizmeti veren bir iş yerinde, dün akşam saatlerinde ilginç bir olay kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, iş yerini kapatarak evine gitmek üzere hazırlanan Hıdır Ersan, dükkanı kapattığı sırada cep telefonunun çalması üzerine telefonunu cebinden çıkardı.

Bu esnada aynı cebinde bulunan 700 euroyu fark etmeden yere düşürdü.

YERDEKİ PARAYI FARK ETTİ

Paranın düştüğünü fark etmeyen Ersan, iş yerinin önünden ayrıldı.

Kısa süre sonra yan sokaktan gelerek dükkanın önünden geçen bir kadın şahıs, yerde bulduğu parayı fark edip aldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Dükkandan uzaklaştıktan sonra cebinde paranın olmadığını fark eden Ersan, tekrar iş yerine dönerek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde, kendisinin ayrılmasının ardından bir kadının yere düşen parayı alarak bölgeden ayrıldığını gördü.

"TELEFONU AÇARKEN PARA YERE DÜŞMÜŞ"

Hıdır Ersan (36) ‘'Dükkandan abimle beraber çıkarken o sırada telefon çaldı. Telefonu açarken para yere düşmüş. Aradan bir 1 dakika geçiyor biz daha sonra kamera görüntülerinden baktık bir tane hanımefendi parayı alıp gidiyor. Biz ayrıldıktan araçla giderken ben fark ettim paramın olmadığını sonra geri geldim. Burada esnafa, birkaç arkadaşa da sorduk" dedi.

"MÜŞTERİMİZİN HARÇ PARASIYDI"

Ersan, ‘'700 euro yaklaşık 35- 36 bin TL. O da zaten müşterimizin harç parasıydı. Parayı alan arkadaş eğer bize gelip getirirse en azından bizim de mağduriyetimiz giderilir. Biz de gereken yardımı ona yaparız. 100- 200 euro geri veririz. Ama getirirse mutlu oluruz'' demişti.

PARA SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Öte yandan, bulunan paranın kadın tarafından zabıta ekiplerine verildiği ve sahibine teslim ettiği bildirildi.