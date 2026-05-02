Artvin’de çığ felaketinin ardından 122 gün sonra umut arayışı yeniden başladı

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yılbaşı günü meydana gelen çığ felaketinin izleri sürüyor. 31 Aralık 2025’te yaşanan olayda kaybolan çoban Bülent Gezer’i bulmak için, uzun bir aranın ardından yeniden arama çalışmaları başlatıldı.

FACİA GÜNÜ: 6 ÇOBAN ÇIĞA YAKALANDI

Olay, Zekeriya köyü kırsalında sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan çobanların çığa yakalanmasıyla meydana geldi.

Toplam 6 çoban ve yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığın altında kaldı. Çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtulmayı başarırken, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Bülent Gezer ise kayboldu.

ÇALIŞMALAR RİSK NEDENİYLE DURDURULMUŞTU

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yoğun çalışma yürüttü.

Ancak devam eden çığ riski ve ağır kış şartları nedeniyle çalışmalar 4’üncü gününde durduruldu. 3 Ocak itibarıyla arama faaliyetlerine ara verilmişti.

122 GÜN SONRA YENİDEN SAHADALAR

Aradan geçen 122 gün boyunca ekipler bölgedeki risk durumunu yakından takip etti. Yapılan ölçüm, gözlem ve analizler sonucunda çığ riskinin azalmasıyla birlikte arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Ekipler, kayıp çoban Bülent Gezer’e ulaşmak için yeniden sahaya indi.

UZMAN EKİPLER GÖREV BAŞINDA

Çalışmalara Erzurum’dan gelen çığ uzmanı ekipler ile Artvin AFAD personeli katılıyor. Ayrıca jandarma ekipleri ve köy muhtarlığı görevlileri de arama çalışmalarına destek veriyor.

Toplam 13 kişilik ekip, zorlu arazi şartlarına rağmen arama faaliyetlerini sürdürüyor.

UMUTLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Bölgede hem ekipler hem de yakınları, kayıp çobandan gelecek bir haber için umutla bekleyişini sürdürüyor.

Yetkililer, arama çalışmalarının hava ve arazi koşullarına bağlı olarak titizlikle devam edeceğini belirtti.