Eskişehir’de drift yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 210 bin TL ceza kesildi

Eskişehir’de gece saatlerinde yaşanan trafik ihlali, hem maddi hasarla hem de ağır cezayla sonuçlandı. Tepebaşı ilçesinde drift yaparak ilerleyen bir sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ARA SOKAKTA BAŞLAYAN TEHLİKELİ MANEVRA

Tepebaşı Şirintepe Mahallesi Oyma Sokak’ta, Ö.T. idaresindeki araç, ara sokaktan hızla çıkarak drift yapmaya başladı.

Kontrolsüz şekilde ilerleyen araç kısa süre sonra park halindeki otomobile yöneldi.

ÇARPMA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, aracın kayarak ilerlediği ve park halindeki otomobile çarptığı anlar net şekilde görüldü. Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası sürücünün ve çevredeki bir vatandaşın aracı iterek yol kenarına çekmeye çalıştığı da görüntülere yansıdı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün 1.91 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca sürücünün ehliyetsiz olduğu da belirlendi.

Bu tespitlerin ardından işlem başlatıldı.

210 BİN LİRA CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 210 bin TL idari para cezası uygulandı.

Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Yetkililer, alkollü araç kullanımının ve kontrolsüz sürüşlerin ciddi sonuçlar doğurduğunu hatırlatarak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.