Şanlıurfa'da köpek saldırısı: Yaşlı adam yaralandı

Başıboş sokak köpeği sorunu sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Van'da 5 yaşındaki Hamza, köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Son olay ise Şanlıurfa'da oldu.

Halfeti ilçesine bağlı kırsal Yukarı Göklü Mahallesi'nde öğle saatlerinde kırsaldan kent merkezine gitmek üzere evinden çıkan Abdulkadir Karakuş, yolda minibüs beklediği sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ KURTARDI

Köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adamı fark eden tur otobüsü şoförü, aracını yol kenarında park ederek turistlerle birlikte duruma müdahale etti.

Köpeği uzaklaştırarak yaşlı adamı kurtaran vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

AYAĞINDAN KOLUNDAN KAFASINDAN ISIRILDI

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ayağından, kolundan ve kafasından ısırılan yaşlı adamı ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adamın tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

''BIR ANDA BANA SALDIRINCA SIRTÜSTÜ DÜŞTÜM''

Köpek saldırısının ardından hastane acili önünde konuşan Abdulkadir Karakuş, “Yolda beklerken bir köpeğin bana doğru geldiğini fark ettim. Bana saldıracağını düşünmemiştim. Bir anda bana saldırınca sırtüstü düştüm. Ayağımdan, kolumdan ve kafamdan ısırıldım.

''TURİSTLERLE BENİ KÖPEKTEN KURTARDILAR''

Saldırı devam ederken tur otobüsü şoförü yoldan geçerken beni fark etti. Turistlerle birlikte beni köpekten kurtardılar. Onlar olmasaydı belki hayatta olmayabilirdim.” dedi.