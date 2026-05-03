Siirt'te 4 çocuk annesi kadından haber yok

Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, sırra kadem bastı.

Baykan ilçesinde 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel'den tek bir iz bile bulunamadı ancak soruşturma sürüyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında Akyel'in eşi İ.G., kayınbirader H.G. ve şüphelilerin babası İ.G. gözaltına alınıp tutuklandı.

ABLASI DİLEKÇE VERDİ

Akyel'in ablası Halime Pilgir, kardeşinin öldürüldüğünü öne sürerek Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına cansız bedeninin bulunması için Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinin arama çalışması yapması için dilekçe verdi.

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise 1,5 yıldır Akyel'in kayıp olduğunu, bununla ilgili yer altı çalışması yapılmasını istediklerini dile getirdi.

"KARDEŞİMİN BİR MEZARI OLSUN"

Mekiye'nin ablası Halime Pilgir, Siirt'te olduğunu, Mekiye için halen adalet peşinde olduğunu söyledi. JAK ekibi talebi için Ankara'ya gönderilmek üzere dilekçe yazdığını belirten Pilgir, "Lütfen Mekiye için JAK ekibi devreye girsin. Kardeşimin bir kemiği, bir mezarı olsun. Mekiye, Gülistan gibi insanlar mezarsız kalmasın." dedi.