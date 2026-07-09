Antalya'da polise hakaret eden şüpheliye gözaltı

Antalya Alanya'da bir şahıs, polise hakaret etti.

Polise hakaret eden şahıs, ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi yabancı uyruklu olduğu belirtilen G.A.H., komşusuyla yaşadığı tartışma sırasında polise yönelik hakaret içerikli ifadeler kulland

GÖZALTINA ALINDI

O anlar, yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.A.H.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A.H., Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.