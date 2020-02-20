Apple Watch modellerine yazılım güncellemesi nasıl yüklenir

Apple’ın kullanıcılara sunduğu akıllı saat modeli Apple Watch, yüksek fiyatına rağmen şirketin en çok tercih edilen ürünlerinin başında geliyor. Birçok sağlık uygulamasının yanı sıra telefonunuza saatinizden hükmetmenizi sağlayan Apple Watch modelleri için zaman zaman yeni yazılım güncellemeleri yayınlanıyor.

Bu içeriğimizde, Apple tarafından sunulan yazılım güncellemelerini Apple Watch'unuza nasıl yükleyebileceğinizi anlayacağız.

BAŞLAMADAN ÖNCE HAZIRLIK

1- iPhone'unuzu iOS'in en son sürümüne güncelleyin.

2- Apple Watch'unuzun en az yüzde 50 şarjı bulunduğundan emin olun.

3- iPhone'unuzu Wi-Fi ağına bağlayın.

4- Kapsama alanında olmasını sağlamak için iPhone'unuzu Apple Watch'unuzun yanında tutun.





iPHONE'DAN APPLE WATCH YAZILIM GÜNCELLEMESİNİ YÜKLEME

5- Güncelleme tamamlanana kadar Apple Watch'unuzu şarj aletine takılı tutun.

6- iPhone'unuzda Apple Watch uygulamasını açın ve Saatim sekmesine dokunun.

7- Genel > Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

8- Güncellemeyi indirin. iPhone parolanız veya Apple Watch parolanız istenirse bu parolaları girin.

9- Apple Watch'unuzda ilerleme çarkının görünmesini bekleyin. Güncellemenin tamamlanması birkaç dakikadan bir saate kadar sürebilir.

NOT: Güncelleme tamamlanana kadar Apple Watch'unuzu şarj aletine bağlı bırakın. iPhone'unuzu veya Apple Watch'unuzu yeniden başlatmayın ve Apple Watch uygulamasından çıkmayın. Güncelleme tamamlandığında Apple Watch'unuz kendiliğinden yeniden başlatılır.

DOĞRUDAN APPLE WATCH ÜZERİNDEN GÜNCELLEME YÜKLEME

Apple Watch'unuzu watchOS 6'ya yükselttiyseniz sonraki güncellemeleri iPhone'unuzu kullanmadan, doğrudan saatiniz üzerinden de yükleyebilirsiniz:

1- Saatinizin Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun.

2- Saatinizde Ayarlar uygulamasını açın.

3- Genel > Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

4- Yazılım güncellemesi varsa Yükle'ye dokunun, ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.

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