Arda Turan'dan milli takım iddialarına yanıt

Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Arda Turan, KAFA Sports YouTube kanalının konuğu oldu.

Turan, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından hakkında çıkan iddialarına cevap verdi.

"MİLLİ TAKIM'IN MUHTEŞEM BİR HOCASI VAR"

Arda Turan, Candaş Tolga Işık'ın "A Milli Takım'a gelecek misin teknik direktör olarak?" sorusuna "Milli Takım'ın muhteşem bir hocası var." diyerek şimdilik bu iddiaların önünü kesti.

"HAYATTA BÖYLE ŞEYLER OLABİLİR"

Turan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“İlk Real Madrid maçını oynadığım günü hatırlıyorum Atletico Madrid'de, Bernabeu'da. Yani gözümü açıp kapayana kadar maç geçti gitti. Ne oldu, ne bitti hala daha bir hafızamda herhangi bir hatıra yok. Ama bana Bernabeu'da son oynadığım maçları sorsan; inan bana sahanın patronu gibi, bir 10 numara gibi, her anını doğru oynayabilen, oyunu bambaşka yere taşıyabilen bir oyuncuydum. Bunu neden anlatıyorum? İlk defa gittik 24 yıl sonra. Bu gerçekten tecrübe denilen şey bu. Işıklar, stat, organizasyon, ha hu derken, güzellik derken... Hayatta böyle şeyler olabilir.”

NELER OLDU?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ev sahibi ABD, Avustralya ve Paraguay'la mücadele eden A Milli Futbol Takımı, aldığı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubu 4. sırada tamamladı ve organizasyona veda etti.

Erken vedanın ardından ise teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başlandı. İtalyan çalıştırıcının yerine ise göreve Arda Turan'ın getirileceği iddiaları yer aldı.