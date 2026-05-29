Ardahan'da asırlık bayram dayanışması

Ardahan’ın Çataldere köyünde Kurban Bayramı, sadece ibadet değil aynı zamanda dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir geleneğe dönüşüyor. Yüzyılı aşkın süredir sürdürülen uygulama kapsamında köyde kesilen tüm kurbanlıkların etleri bir araya getiriliyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşit şekilde dağıtılıyor. Bayramın ruhunu yansıtan bu gelenek, köyde birlik ve beraberliği güçlendiriyor.

KURBAN ETLERİ ORTAK HAVUZDA TOPLANIYOR

Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde bayram sabahıyla birlikte başlayan kurban kesimlerinin ardından, vatandaşların getirdiği etler belirlenen bir merkezde toplanıyor. Köy sakinleri tarafından oluşturulan gönüllü ekipler, toplanan etleri özenle parçalara ayırarak paketliyor.

Hazırlanan etler, hiçbir ayrım yapılmadan köydeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

YAŞLILAR VE İHTİYAÇ SAHİPLERİ UNUTULMUYOR

Köyde özellikle yaşlı, dar gelirli ve yalnız yaşayan vatandaşların bayramda mağdur olmaması için özel bir hassasiyet gösteriliyor. Gönüllüler tarafından hazırlanan et paketleri, kapı kapı dolaşılarak evlere teslim ediliyor.

Köy sakinleri, bu geleneğin yalnızca bir yardım faaliyeti olmadığını, aynı zamanda toplumsal bağları güçlendiren önemli bir kültür olduğunu ifade ediyor.

“KURBANIN EN ÖNEMLİ YÖNÜ PAYLAŞMAKTIR”

Köy muhtarı Nejdet Bilgin, uygulamanın yıllardır aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek Kurban Bayramı’nın temel değerlerinden birinin paylaşmak olduğunu vurguladı.

Bilgin, “Kurban ibadetinin en önemli yönlerinden biri paylaşmaktır. Köyümüzde kimsenin bayramda etsiz kalmaması için herkes elinden gelen desteği veriyor” dedi.

DAYANIŞMA BAYRAMIN RUHUNU GÜÇLENDİRİYOR

Köy halkı ise bu geleneğin hem yardımlaşma kültürünü yaşattığını hem de bayram sevincini büyüttüğünü ifade ediyor. Her yıl düzenli olarak sürdürülen uygulama, Çataldere köyünde Kurban Bayramı’nı sadece dini bir ritüel olmaktan çıkararak toplumsal dayanışmanın simgesi haline getiriyor.