Arnavutluk Başbakanı Edi Rama NATO Zirvesi için Ankara'da: Kıyafeti dikkat çekti

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Ankara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırlamayı sürdürüyor. Zirveye katılmak üzere Türkiye'ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Esenboğa Havalimanı'nda karşılanırken, resmi program öncesindeki kıyafet tercihi de objektiflere yansıdı.

EDİ RAMA ANKARA'YA ULAŞTI

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenecek toplantılara katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan Rama, protokol yetkilileri tarafından karşılandıktan sonra zirve programı için havalimanından ayrıldı.

KIYAFET TERCİHİ GÜNDEM OLDU

Başbakan Rama'nın havalimanındaki görüntülerinde resmi ceketiyle birlikte spor tarz kıyafetler giymeyi tercih ettiği görüldü.

Ceketin altına giydiği spor kombin, zirvenin ilk gününde liderlerin gelişleri sırasında dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

YİNE SPOR KIYAFET TERCİH ETTİ

Başbakan Rama, resmi ziyaretlerinde tercih ettiği spor kıyafet alışkanlığını NATO zirvesinde de devam ettirdi.

ANKARA DÜNYA LİDERLERİNİ AĞIRLIYOR

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO üyesi ülkelerin liderleri ile üst düzey heyetler Ankara'da bir araya geliyor.

Zirvede ittifakın güvenlik politikaları, savunma iş birliği, bölgesel gelişmeler ve küresel güvenlik gündemine ilişkin başlıkların ele alınması bekleniyor.