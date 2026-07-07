Basketbol ayakkabıları neden gıcırdar? Sadece sürtünme değil…

Televizyonun sesini açıp bir NBA veya Süper Lig maçı izlediğinizde, pota altındaki hareketliliğin arasında hep o tanıdık gıcırtı sesini duyarsınız.

Peki, parkeden gelen bu sesin aslında bir sürtünme olmadığını söylesek?

Bilim insanları, bu sesin arkasındaki gizemi çözdü ve ortaya çıkan sonuç, basketbolun aslında bir fizik şovu olduğunu kanıtlıyor.

Sürtünme değil, mikro patlamalar

İşin sırrı, ayakkabı tabanındaki mikro seviyedeki hareketlerde gizli. Ayakkabının tabanı parkeye bastığında, aslında yüzeydeki küçük noktalar zeminden sürekli kopup geri çarpıyor.

Bu hareket o kadar hızlı gerçekleşiyor ki, saniyede binlerce kez tekrarlanıyor. İşte bu mikro temaslar havada küçük basınç dalgaları yaratıyor.

Kısacası, bir oyuncu sahada koşarken aslında ardı ardına gelen minik ses patlamaları oluşturuyor. Yani parkede duyduğumuz o meşhur gıcırtı, aslında binlerce küçük ses dalgasının birleşimi.

Taban deseni sesi belirliyor

Düz tabanlı ayakkabılar, zeminle temas ettiğinde düzensiz bir etki yaratarak daha boğuk ve yayılmış bir ses çıkarıyor.

Profesyonel oyuncuların tercih ettiği o desenli veya çizgili tabanlar ise işin rengini değiştiriyor. Bu desenler, titreşimleri düzene sokarak daha net ve keskin bir ses ortaya çıkmasını sağlıyor.

Artık bir sonraki basketbol maçını izlerken, o sese sadece bir yan etki olarak değil; fizik kurallarının, tasarımın ve hareketin kusursuz bir dansı olarak bakacaksınız.