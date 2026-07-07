Türkiye'nin F35 programına dahil edileceği haberleri İsrail'i kaygılandırdı

ABD medyasında, Türkiye'nin F-35 programına dahil edileceği haberleri yayımlandı.

New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye'nin programa katılma haberini vereceğini yazdı.

"TÜRKİYE'NİN F-35 ALMASINA KARŞIYIZ"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Batı Kudüs'te Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım nedeniyle yaptığı açıklamaların düşmanca olduğunu iddia eden Saar, Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına yeniden erişim sağlamasına hazır olduklarını açıklayacağına ilişkin haberin sorulması üzerine, bu konuda spekülasyon yapmayacağını söyledi.

Saar, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını almasına karşı olduklarını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunu Trump'a ilettiğini belirtti.

"NİTELİKSEL ASKERİ ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ KORUNSUN"

İsrail için bölgede "niteliksel askeri üstünlüğü"nü korumasının kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Saar, ABD'nin politikasının da bu üstünlüğü desteklemek olduğunu savundu.

Saar, "İsrail'in dostu Trump ve yönetiminin de bu politikayı benimsediğini" ve bu nedenle Türkiye'ye F-35 satışının gerçekleşmeyeceğini ümit ettiğini söyledi.

"BENCE F-35 VERİLMEMELİ"

ABD kanalı Fox News’e konuşan Netanyahu da Türkiye’nin F-35 programına dahil edilmemesini temenni eden ifadeler kullandı.

“Bence onlara F-35 veya savaş uçakları için motor verilmemeli” diyen Netanyahu, böyle bir adımın Ortadoğu’daki güç dengesini bozacağını söyledi.

"TÜRKİYE İSRAİL'İN YIKILMASI İSTEYEN KİŞİ TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"

Netanyahu, Türkiye’nin İran’a saldırılar sırasında ABD’ye destek vermediğini hatırlatarak İsrail’in ise Amerikan askerleriyle birlikte "omuz omuza" olduğunu vurguladı.

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Türkiye harika bir ülke ancak İsrail’in yıkılmasını dileyen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yarısını işgal eden, Yunanistan’ı tehdit eden ve Kudüs’ü fethetmekten bahseden bir kişi tarafından yönetiliyor” diye konuştu.

NETANYAHU TRUMP'TAN İSTEDİ

Axios'un haberine göre; Netanyahu, Trump'ı arayarak Türkiye’nin hava kuvvetlerini modernize etmesini sağlayacak silah sistemlerinin satışını durdurmasını istedi.

Netanyahu, F-35 savaş uçakları hakkında duyduğu rahatsızlığı ve endişeyi dile getirdi.