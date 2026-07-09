Artvin'de 56 Afganistanlı kaçak göçmen yakalandı
8 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Afganistan uyruklu 56 kişi yakalanırken, 41 kişinin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlendi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde belirlenen 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda Afganistan uyruklu 56 kişi yakalandı.
41 KİŞİNİN YASA DIŞI GİRİŞ YAPTIĞI BELİRLENDİ
Yakalanan şahıslar üzerinde yapılan incelemelerde, 41 kişinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.
Bu kişiler hakkında gerekli idari işlemler başlatılırken, sınır dışı süreci de devreye alındı.
SAHTE İKAMET KARTI KULLANANLAR HAKKINDA İŞLEM
Operasyonda ayrıca sahte ikamet kartı kullandığı belirlenen 4 kişi hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.
Yapılan kontrollerde yakalanan kişilerden birinin ise "yaralama" suçundan arandığı ortaya çıktı.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHESİ
Polis ekipleri, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişine ve barınmasına aracılık ettikleri değerlendirilen 3 şüpheli hakkında da "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlattı.