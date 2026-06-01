Aryna Sabalenka, Fransa Açık'ta çeyrek finale çıktı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka çeyrek finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), heyecan devam ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada, 4 kez grand slam şampiyonu kadınlar dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Japon rakibi Naomi Osaka'yı (16) 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

DİĞER SONUÇLAR

Erkeklerde ise 4 numaralı seribaşı Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime, Şilili rakibi Alejandro Tabilo'yu 6-3, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

İtalyan tenisçi Matteo Berrettini, Arjantinli raket Juan Manuel Cerundolo'yu 6-3, 7-6, 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

10 numaralı seribaşı İtalyan Flavio Cobolli de ABD'li tenisçi Zachary Svajda'yı 6-2, 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)