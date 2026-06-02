Muadil enerji müjdesi! Kayalardan sızmaya başladı, yakıt yerine kullanılacak...

Kanada'nın Ontario eyaletinde faaliyet gösteren bir maden ocağında yapılan araştırmalar, yakıt devrimi yaratmaya hazırlanıyor.

Geleceğin enerji kaynaklarından biri olarak görülen doğal hidrojenin yerin derinliklerinden kendiliğinden sızdığını ortaya koydu.

Toronto Üniversitesi ve Ottawa Üniversitesi'nden bilim insanları, Ontario'nun Timmins kenti yakınlarında bulunan Kidd Creek madeninde yıllardır yürüttükleri araştırmalarda dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Araştırmacılar, yerin 2 bin ila 2 bin 390 metre derinliğindeki sondaj kuyularından sürekli olarak hidrojen gazı çıktığını tespit etti.

11 YILDIR SIZINTI VAR

Projeye liderlik eden Toronto Üniversitesi Yer Bilimleri Profesörü Barbara Sherwood Lollar, incelenen tüm sondaj kuyularında hidrojen bulunduğunu ve bazı kuyuların 11 yıldan uzun süredir gaz üretmeye devam ettiğini açıkladı.

Araştırmacılara göre hidrojen, insan müdahalesi olmadan milyarlarca yıllık kaya oluşumlarının içerisinde doğal süreçlerle meydana geliyor.

Enerji sektöründe "beyaz hidrojen" olarak adlandırılan bu gaz, daha önce dünyanın çeşitli bölgelerinde küçük sızıntılar halinde gözlemlenmişti.

Ancak ilk kez bu kadar uzun süreli ve istikrarlı bir kaynak olarak inceleniyor.

Ontario'daki keşif ise doğrudan yer altından çıkan doğal hidrojen kaynaklarının ekonomik olarak kullanılabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Araştırmacılar şimdi, milyarlarca yıldır yer altında biriken bu gazın miktarını ve ticari ölçekte üretime uygun olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.