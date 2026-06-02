Yağmur sandılar ama canlı balıklar düştü, bilim insanları alarma geçti

Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde yer alan ve kurak iklimiyle bilinen Lajamanu kasabasında sıra dışı bir doğa olayı yaşandı.

Yerel halk, şiddetli bir fırtına sırasında gökyüzünden canlı balıkların yağdığını bildirirken, olay kısa sürede ülke gündemine oturdu.

Çölün ortasında bulunan ve normalde çok az yağış alan Lajamanu'da son yarım yüzyılda dördüncü kez "balık yağmuru" görüldü.

İlk olay 1974 yılında kaydedilirken, benzer vakalar 2004 ve 2010 yıllarında da yaşanmıştı. Son olay ise geçtiğimiz pazar günü meydana geldi.

Kasaba sakinleri, yaklaşan fırtınanın sıradan bir yağmur getireceğini düşündüklerini ancak yağışla birlikte gökten balıkların düşmeye başladığını görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını anlattı.

Lajamanu sakini ve Orta Çöl Bölgesi Meclis Üyesi Andrew Johnson Japanangka, Avustralya yayın kuruluşu ABC News'e yaptığı açıklamada, "Mahallemize doğru büyük bir fırtınanın geldiğini gördük ve bunun sadece yağmur olduğunu düşündük. Ancak yağmur başladığında balıkların da gökten düştüğünü fark ettik" dedi.

Japanangka, bazı balıkların doğrudan yere çarptığını, bazılarının ise evlerin çatılarına düştüğünü belirterek, "Şimdiye kadar gördüğümüz en inanılmaz şeydi. Bunun Tanrı'dan bir lütuf olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL AÇIKLAMA

Uzmanlara göre "balık yağmuru" olarak bilinen olay, güçlü hortumlar veya su sütunları tarafından açıklanabiliyor.

Deniz, göl veya nehirlerden küçük balıkları havaya kaldırabilen bu hava olayları, canlıları kilometrelerce uzağa taşıyabiliyor.

Fırtınanın etkisini kaybetmesiyle birlikte balıklar yağmurla beraber yeryüzüne düşüyor.

Lajamanu'nun en yakın büyük su kaynaklarından yüzlerce kilometre uzakta bulunması ise olayı daha da dikkat çekici hale getiriyor.