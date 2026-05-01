Aston Villa, Gabriel Sara'yı gündemine aldı

Süper Lig'de 2025-2026 sezonun bitimine 3 hafta kala 26. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın ilgilendiği belirtildi.

MİLLİ TAKIM ETKİSİ

İngiltere'de birçok kulüp tarafından takip edilen Sara, Brezilya Milli Takımı'na seçilmesiyle birlikte piyasasını da hareketlendirdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Gazeteci Nicolo Schira, Aston Villa'nın görüşmelere başladığını ve Galatasaray'a resmi teklif yapacağını belirtti.

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

22 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı.

Sara, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistle mücadele etti.