Atakan Sönmez duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına başkanlık yapacak

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CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Özgür Özel ve ekibinin delegelere para verdiği ve bu sayede seçildiklerine karar veren mahkemenin mutlak butlan kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevine geri döndü.

Görevden uzaklaştırılan Özgür Özel yönetimi kararı tanımazken iki ekip arasındaki kavga günlerdir devam ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL KENDİNİ GRUP BAŞKANI SEÇTİRDİ

Mutlak butlan kararı sonrası iki başlılığın hüküm sürdüğü CHP'de, genel başkanlık ünvanı gibi CHP TBMM Grup Başkanlığı ünvanı da tartışma konusu.

Mutlak butlan kararının ardından CHP milletvekilleri arasında, CHP TBMM Grup Başkanlığı için oylama yapıldı ve Özgür Özel'in yeniden bu göreve seçildiği açıklandı.

İTİRAZA RAĞMEN KONUŞMA YAPTI

Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi, TBMM Başkanlığı nezdinde Özgür Özel'in grup başkanlığına itiraz etti.

Buna rağmen geçtiğimiz hafta Özgür Özel, grup toplantısında konuştu.

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GELECEK GRUP TOPLANTISINA KİM BAŞKANLIK EDECEK

CHP'nin parti sözcüsü Müslim Sarı, salı günü bir grup toplantısının gerçekleştirileceğini ve toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ikilisinden hangisinin başkanlık yapacağına yönelik tartışmalar başladı.

KILIÇDAROĞLU 'UMARIM' VE 'ELBETTE' DEDİ

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde kendisine mikrofon uzatarak, "Haftaya grup toplantısında sizi mi göreceğiz?" diyen basın mensubuna "Umarım." yanıtını verdi.

Daha sonra ise konutundan çıkarken görüntülenen Kılıçdaroğlu, 'CHP Grup Toplantısı'nda sizi görecek miyiz?' sorusunu, "Elbette" diyerek cevapladı.

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"GRUP TOPLANTISINA BAŞKANLIK EDECEKTİR"

Konuya ilişkin bir diğer açıklama da Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sönmez, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısına başkanlık edecektir." dedi.