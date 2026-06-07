ABD hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 yenildi

Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Murat Kurum anlattı: TOKİ'nin 20 bin konut kampanyasının detayları

Adana'da kız alıp verme husumeti kanlı bitti: Baba ve oğlu öldürüldü

Niğde'de aşırı yağış sele neden oldu: Bir vatandaş hayatını kaybetti