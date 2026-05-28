Avcılar’da alkollü sürücü dehşeti: 5 araç birbirine girdi

İstanbul Avcılar’da gece saatlerinde D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası, alkollü bir sürücünün kontrolsüz şekilde hızla ilerleyerek arıza yapan araca çarpmasıyla yaşandı. Beş aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

ARIZA YAPAN ARAÇTA BEKLERKEN ÇARPTI

D-100 kara yolunun Avcılar mevkisinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken arıza yapan bir otomobil yol ortasında durdu. Araçta bulunan 3 kişi dışarı çıkarak aracın başında beklediği sırada kaza meydana geldi.

ZİNCİRLEME ÇARPIŞMA: 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

İddiaya göre makas atarak ve süratli şekilde ilerleyen İ.K. (33) yönetimindeki otomobil, yol kenarında duran araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar nedeniyle arkadan gelen diğer araçlar da duramayarak kazaya karıştı. Toplam 5 aracın birbirine girdiği kazada yol adeta savaş alanına döndü.

4 KİŞİ YARALANDI, 1’İNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Arıza yapan araçta bulunan 3 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kontrollerde 1.12 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü İ.K., olay sonrası çevredekilere saldırganlık gösterdiği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Zincirleme kazanın yaşandığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.