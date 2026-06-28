Avusturya ve Cezayir 6 gollü maçta beraber turladı

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu üçüncü ve son hafta maçında Avusturya ile Cezayir, ABD'nin Kansas City kentindeki Arrowhead Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Altı gole sahne olan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona ererken iki takım da son 32 turuna yükselmeyi başardı.

İLK YARIDA EŞİTLİK BOZULMADI

Karşılaşmanın 28. dakikasında Marko Arnautovic, Avusturya'yı öne geçirdi. Cezayir, 45. dakikada Rafik Belghali'nin golüyle skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

NEFES KESEN İKİNCİ YARI

Avusturya, 55. dakikada Marcel Sabitzer'in golüyle yeniden öne geçti. Cezayir ise 60. dakikada Riyad Mahrez ile cevap verdi. Mahrez, 90+3. dakikada takımını 3-2 öne geçirirken Avusturya, 90+6. dakikada Sasa Kalajdzic'in golüyle beraberliği kurtardı.

İKİ TAKIM DA TUR ATLADI

Bu sonucun ardından Avusturya puanını 4'e yükselterek J Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Avusturya, eleme turunda İspanya ile karşılaşacak.

Cezayir ise grubu üçüncü sırada tamamladı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 biletini aldı. Afrika temsilcisi, eleme turunda İsviçre'nin rakibi oldu.

CEZAYİR'İN SERİSİ SÜRDÜ

Turnuvadaki 16. Dünya Kupası maçına çıkan Cezayir, organizasyon tarihinde oynadığı hiçbir karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. Afrika temsilcisi bu süreçte toplam 26 gol yedi.