Ay Yıldız Müşterek Karargâhı NATO heyetlerini ağırlayacak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni stratejik merkezi olarak inşa edilen Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, kapılarını sembolik olarak açarak önemli bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yükselen dev yerleşke, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamında gerçekleştirilecek resepsiyonla ilk kez diplomatik bir buluşma noktası olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında temeli atılan proje, tamamlanma sürecine yaklaşırken Türkiye’nin savunma yönetiminde merkezi bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

NATO HEYETLERİ İÇİN İLK RESMİ PROGRAM

İnşası süren karargâhın “Ay Yıldız” bölümünde, NATO Savunma Bakanları toplantısı için Ankara’ya gelen savunma bakanları ve beraberindeki heyetler onuruna resepsiyon düzenlenecek.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek program, Ay Yıldız Müşterek Karargâhı’nın ev sahipliği yaptığı ilk uluslararası organizasyon olarak kayıtlara geçecek.

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HAFTALIK BASIN TOPLANTISI DA BURADA YAPILABİLİR

Milli Savunma Bakanlığı’nın her hafta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısının da ilk kez bu yeni yerleşkede yapılmasının planlandığı bildirildi. Böylece karargâhın, hem operasyonel hem de kurumsal iletişim merkezi olarak aktif kullanımı başlamış olacak.

STRATEJİK KOMUTA MERKEZİ TEK ÇATI ALTINDA

Ay Yıldız Projesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının tek bir yerleşkede toplanması hedefleniyor. Projenin temel amacının, karar alma süreçlerinde hız ve koordinasyonu artırmak, aynı zamanda idari verimliliği yükseltmek olduğu belirtiliyor.

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DEVASA ALANDA MODERN MİMARİ

12 milyon 620 bin metrekarelik alana yayılan yerleşke, hilal ve yıldız formundaki mimari tasarımıyla dikkat çekiyor. Toplam 890 bin metrekare kapalı alana sahip kompleks, yaklaşık 15 bin personele hizmet verecek şekilde planlandı.

Merkez yapının ortasında yer alan hilal formundaki bölümde farklı kapasitelere sahip konferans salonları bulunuyor. Bunlar arasında 1.680 kişilik büyük salonun yanı sıra 502 ve 251 kişilik çok amaçlı toplantı alanları da yer alıyor.

TÖREN ALANI VE SOSYAL DONATILAR

Yerleşkenin dairesel formdaki 23 bin metrekarelik tören alanı, merkezi yapıyı çevreleyecek şekilde tasarlandı. Proje tamamlandığında hem askeri törenler hem de uluslararası ziyaretler için modern bir protokol alanı oluşturulmuş olacak.

TAMAMLANMA SÜRECİ SÜRÜYOR

30 Ağustos 2021’de temeli atılan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı’nın inşaatı devam ederken, projenin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin savunma yönetiminde yeni bir merkez modeline geçilmesi hedefleniyor.