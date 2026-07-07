Aydın'da beton mikserinin çarptığı 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Bu sabah saat 10.30 sıralarında Aydın Şehir Hastanesi yolu üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Feriştah Kaya (70), bu sırada B.Y. yönetimindeki 09 AOS 509 plakalı beton mikserinin altında kaldı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Feriştah Kaya'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaşlı kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

JANDARMA OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirdi.

Beton mikseri sürücüsü ve kazanın oluş şekline ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.