Aydın'da kaçan motosiklet sürücüsü kazadan sonra polise sarılıp ağladı

Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde üzerinde kasksız iki gencin bulunduğu motosikletten şüphelenen polis, dur ihtarında bulundu.

Polisin ikazlarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Mimar Sinan Mahallesi yönünde kaçışını sürdüren sürücü, takip sırasında motosikletini devirdi.

16 yaşındaki motosiklet sürücüsü M.M. ve yanındaki arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

POLİSE SARILIP AĞLADI

Kazadan sonra polise sarılıp ağlayan sürücüye ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmak, kırmızı ışık ihlali, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve dur ihtarına uymamaktan 400 bin lira para cezası kesildi.

Hafif yaralı sürücü ve arkadaşı ambulans ile kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.