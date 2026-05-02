Hatay'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay'da 14 Nisan tarihinde Numune Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" olayı gerçekleşti.
ZANLI TUTUKLANDI
Olayın ardından çalışma başlatan Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)