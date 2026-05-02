İzmir'de 2 eve operasyon: 3 gözaltı

İzmir'de Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saat 22.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde H.Y. ile Ş.Y.'nin evlerinde arama yaptı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

H.Y.'nin evinde 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ile 9 mm ve 7,65 mm çapında toplam 81 tabanca mermisi ele geçirildi.

Ş.Y.'nin evinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile 9 mm ve 7,65 mm çapında toplam 123 tabanca mermisi bulundu.

Olayla ilgili H.Y., Ş.Y. ve R.Y.I., ekipler tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.