Aydın'da kayıp sanılan yaşlı adam, 110 kilometre uzakta bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1959 Sokak'ta yalnız yaşayan 75 yaşındaki Aydın Kaptan'dan sabah saatlerinden itibaren haber alamayan komşuları, dairesinin önünde terliklerinin durduğunu ve içeriden telefon sesinin geldiğini fark etti.

Kapının uzun süre açılmaması üzerine yaşlı adamın başına bir şey gelmiş olabileceğinden endişelenen komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE BALKONDAN EVE GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapının açılamaması nedeniyle itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkondan daireye girerek evde arama yaptı.

Evin tüm odalarını kontrol eden ekipler, içeride kimsenin bulunmadığını tespit etti.

İZMİR'DE OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda Aydın Kaptan'ın sabah erken saatlerde telefonunu evde unutarak trenle İzmir'e gittiği ortaya çıktı.

Yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki İzmir'de olduğu belirlenen yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine hem ekipler hem de komşuları rahat bir nefes aldı.

KOMŞULARI DERİN NEFES ALDI

Uzun yıllardır aynı mahallede yaşadıkları komşularının telefonuna ulaşamamaları ve cihazın evin içinde çalması nedeniyle büyük endişe yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, yaşlı adamın sağ salim bulunmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.