Aydın'da öldü sanılan kadın tatilde çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir apartmanda sabah saatlerinde, apartmanda yaşayan Z.T.'yi yaklaşık 10 gündür göremeyen komşuları evden geldiğini düşündükleri kötü kokular nedeniyle endişelendi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gerekli işlemlerin ardından daire kapısını açmak için ekipmanları hazır beklerken, polis ekipleri ise ev sahibine ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etti.

TATİLDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İtfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunularak daire kapısı açılmak üzereyken polis ekiplerinin telefonla ulaştığı Z.T.'nin tatilde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.

EKİPLER OLAY YERİNDEN AYRILDI

Ekipler herhangi bir müdahalede bulunmadan olay yerinden ayrılırken, konunun sorunsuz şekilde sonuçlanması apartman sakinlerini sevindirdi.