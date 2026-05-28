Aydın'da sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

GİRİŞAydın’ın Germencik ilçesinde tarihi mirası hedef alan kaçak kazı girişimi, güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle engellendi. Magnesia Antik Kenti çevresindeki sit alanında yapılan izinsiz kazı çalışması, jandarma ekiplerinin operasyonu sırasında ortaya çıkarıldı.

OPERASYON SİT ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen “Anadolu Mirası” operasyonları kapsamında bölgede denetim yapıldı.

Magnesia Antik Kenti çevresindeki Gümüşdağı mevkiinde bulunan sit alanında kaçak kazı yapıldığı tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALAMA

Bölgede yapılan baskında M.A. (31), B.K. (22) ve M.K. (30) isimli şüpheliler, kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin izinsiz kazıda kullandığı tespit edilen çok sayıda ekipmana el konuldu.

KAZI MALZEMELERİNE EL KONULDU

Operasyonda; 1 el dedektörü, 3 kürek, 3 kazma, 2 balyoz, 2 inşaat çivisi ve 10 metre halat güvenlik güçlerince muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.