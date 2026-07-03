Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: Vurduktan sonra dakikalarca darbettiler

Cinayetin dehşetini güvenlik kameraları anbean kaydetti...

2 Temmuz sabahı saat 05.45 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sakarya Sokak’ta, Abdulkadir Ataş ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında gruptan açılan ateş sonucu Ataş koltuk altından vurularak yaralandı.

VURDUKTAN SONRA YERDE DARBETMEYE DEVAM ETTİLER

Silahla yaralanmasına rağmen saldırının devam ettiği öğrenilirken, Ataş’ın yere düştükten sonra da grup tarafından uzun süre darbedildiği ve olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, Ataş’ın kavga ettiği kişilerden biri tarafından vurulduğu, ardından yere yığıldığı ve saldırganlar tarafından dakikalarca darbedildiği anlar yer aldı.

DELİLLERİ YOK ETMEK İÇİN BOŞ KOVANI ARAYIP BULDU

Görüntülerde ayrıca, olayın ardından bölgeye gelen bir kişinin boş kovanı arayıp bulduktan sonra cebine koyarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Şüphelinin bu hareketiyle delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığı görüldü.

4'Ü TUTUKLANDI 3'Ü ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında A.K. İzmir’de, diğer şüpheliler F.B., M.E.B., A.A., M.D., A.C. ve D.İ ise Aydın’da gözaltına alındı. A.K., İzmir’de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., M.D., M.E.B. ve F.B. tutuklanırken, A.C. ve D.İ hakkında adli kontrol kararı verildi.